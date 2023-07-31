Новосибирск, 31 июля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предъявлено директору частного детского сада в Новосибирске, где воспитатели применяли насилие к детям. Об этом сообщила 31 июля пресс-служба управления СКР по Новосибирской области.

Ранее доследственную проверку начали после появления в Сети видеозаписи с кадрами применения насилия к детям в одном из дошкольных учреждений. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах.

«В настоящее время следственными органами деятельность детского сада приостановлена», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ. Расследование продолжается.

Кадры жестокого обращения с детьми появились в одном из новосибирских Telegram-каналов. Воспитатель детского сада в Октябрьском районе, следует из видео, ударила одного ребёнка ладонью, а другого, дёргая за руку и толкая ногой в спину, усадила на стул. На других кадрах другая сотрудница схватила ребёнка за волосы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Перми начали доследственную проверку после жалоб родителей на воспитательницу, истязающую детей в одном из дошкольных учреждений. Родители в разговорах между собой выяснили, что педагог нецензурно выражается при детях, обзывает их и бьёт по лицу. При этом руководство якобы переводит женщину из одной группы в другую, чтобы не увольнять.