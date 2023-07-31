Москва, 31 июля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Российские вузы зачислили на обучение порядка 7 тысяч человек по льготе для участников спецоперации. Об этом 31 июля сообщил замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции.

По его словам, в ходе подачи заявлений наблюдался большой интерес данной категории, было подано более 9 тысяч заявлений.

«В приоритетную волну было зачислено ближе к 7 тыс. тех, кто имел на это право. Это те, кто поступал без вступительных испытаний и те, кто поступал на основе вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно», — пояснил Афанасьев.

Как передавало ИА Регнум, Министерство науки и высшего образования России призвало вузы принимать документы об участии абитуриента в специальной военной операции в любой форме, даже если она не соответствует рекомендуемой. Обучающиеся участники СВО смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, подтверждающему статус участника. В Минобрнауки сообщили, что решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специально созданной в вузе комиссией. Вузам также рекомендовали учитывать прохождение военной службы или участие в добровольческих формированиях как индивидуальные достижения при поступлении, что может добавить до десяти дополнительных баллов.