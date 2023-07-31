Москва, 31 июля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили в Запорожской области штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщили 31 июля в Министерстве обороны РФ.

«В районе населенного пункта Веселое Запорожской области поражен штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также в районе населённого пункта Дачное в ДНР российские военные уничтожили склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в районе населённого пункта Великий Бурлук в Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска уничтожили в Днепропетровской области центр переучивания ВСУ, а также пункт хранения, обслуживания и ремонта украинских дронов. У Ямполя в ДНР российские войска поразили пункт управления 100-й бригады украинской территориальной обороны.