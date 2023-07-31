Москва, 31 июля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке. Документ опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.

Михаил Сергеев/ТАСС

Тот же закон устанавливает повышение до 5 тыс. рублей штрафа на непредоставление в военкомат сведений о смене места жительства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Госдума утвердила соответствующий законопроект на заседании 25 июля. Позднее он был одобрен Советом Федерации. Максимальная сумма штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличена в 10 раз. При этом в процессе рассмотрения законопроекта обсуждалась возможность увеличения этой суммы до 50 тыс. рублей.

Кроме того, депутатами была утверждена поправка о введение штрафа за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации. За необеспечение своевременного оповещения и явки призывников в военкомат предусмотрен штраф 60-80 тыс. рублей для должностных лиц, 400-500 тыс. рублей — для юридических лиц.

Также 25 июля Госдума приняла поправку в закон «О воинской обязанности и военной службе» об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы с 27 лет до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет.