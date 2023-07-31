Москва, 31 июля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Москва осуждает очередную варварскую вылазку экстремистов в Пакистане, по имеющимся данным, граждан РФ среди пострадавших нет, сообщили 31 июля в МИД России.

Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press Скорая на месте подрыва террориста-смертника на партийном съезде «Собрание исламских богословов»

«Решительно осуждаем очередную варварскую вылазку экстремистов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ выразили сочувствие и поддержку семьям погибших.

«По имеющимся данным, российских граждан среди пострадавших нет», — добавили там.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум 35 человек погибли в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва при взрыве террориста-смертника на партийном съезде «Собрание исламских богословов».

Теракт произошёл днём 30 июля в момент выступления одного из лидеров партии перед его сторонниками.