МИД России осудил террористическую атаку в Пакистане
МИД РФ: Москва осуждает очередную варварскую вылазку экстремистов в Пакистане
Москва, 31 июля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Москва осуждает очередную варварскую вылазку экстремистов в Пакистане, по имеющимся данным, граждан РФ среди пострадавших нет, сообщили 31 июля в МИД России.
«Решительно осуждаем очередную варварскую вылазку экстремистов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ выразили сочувствие и поддержку семьям погибших.
«По имеющимся данным, российских граждан среди пострадавших нет», — добавили там.
Как сообщало ИА Регнум, как минимум 35 человек погибли в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва при взрыве террориста-смертника на партийном съезде «Собрание исламских богословов».
Теракт произошёл днём 30 июля в момент выступления одного из лидеров партии перед его сторонниками.