Тула, 31 июля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Перед концертом в родном городе Новомосковске автору и исполнителю SHAMAN (Ярославу Дронову) передали необычный подарок — икону Богоматери с острова Валаам. Об этом 31 июля сообщила газета «Известия».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец SHAMAN

Отмечается, что икону музыканту передала корреспондент Пятого канала Светлана Шевченко.

«Эта икона написана поклонницей SHAMAN в мастерских на Валааме. Художницу зовут Светлана. Она передала образ Богоматери в фан-клуб в Санкт-Петербурге. А ребята попросили доставить икону на родину артиста», — приводит газета слова корреспондента.

Уточняется, что SHAMAN принял подарок с благодарностью, перекрестился и поцеловал образ.

Как передавало ИА Регнум, снятый в зоне проведения СВО клип певца SHAMAN набрал 1 млн просмотров менее чем за сутки. Видео стало топовым на вкладке YouTube «В тренде» среди музыкальных роликов.

В клипе есть фрагменты с концертов певца в Мариуполе, Луганске, Геническе и других городах, съёмки военнослужащих в зоне боевых действий, медиков в больницах. В ролике также присутствуют кадры из городов Донбасса, разрушенных ударами ВСУ.

SHAMAN 20 июля представил новый клип на песню «Мой бой». Съёмки проходили в зоне проведения специальной военной операции России. На кадрах клипа — участники СВО, врачи и медсёстры, живущие в Донбассе пожилые люди.

Власти Канады 20 июля объявили о введении санкций против российского певца Ярослава Дронова (SHAMAN).