Москва, 31 июля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Коньяк — второй по популярности после водки крепкий алкогольный напиток в России. А бутылка элитного французского VSOP или XO во все времена считалась одним из лучших подарков по любому поводу. Сегодня купить импортный коньяк становится всё сложнее: иностранные производители покидают Россию, а импортеры стремительно повышают цены.

В 2022 году российский рынок крепкого алкоголя стал свидетелем значительного падения импорта — на 35%. При этом спрос неуклонно возрастает, только на коньяк, по данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году он вырос на 8,5%, а в первом полугодии 2023 года — еще на 10%.

Некоторые виды напитков ввозят по параллельному импорту, но далеко не всегда в бутылках оказывается подлинный алкоголь надлежащего качества. Вот и получается ситуация: импортный коньяк мало того, что стоит дорого, так и выбора вообще нет.

В последние годы Россия активно ведет политику импортозамещения в различных отраслях, и алкогольная промышленность не является исключением. Но если производство, например, джина уже успешно налажено, то в коньячном производстве всё намного сложнее.

Все дело в том, что для производства настоящего коньяка нужны «старые» коньячные дистилляты, выдержанные в настоящих дубовых бочках. А таких в стране очень и очень мало.

Коктебельский регион в Крыму — одно из немногих мест, где есть сырье для производства «старых» коньяков. Произведенные здесь напитки успешно конкурируют с французскими и заняли значительную долю на рынке, в том числе в сегменте элитного алкоголя. А согласно маркетинговым исследованиям, всё больше ценителей французских коньяков, продегустировав продукцию из Коктебеля, утверждают, что, если «иностранцы» вернутся, они всё равно предпочтут российский коньяк, именно из-за его высокого качества.