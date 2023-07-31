Москва, 31 июля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Польша придумала для себя образ мнимого опасного врага в лице Белоруссии, чтобы в том числе у действующей власти был шанс показать себя как спасителя нации. Однако, в целом размещение снайперов на границе с Белоруссией похоже на форму политического сумасшествия. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог Юрий Светов.

EPA/Wojtek Jargilo/ТАСС Польско-белорусская граница

Ранее генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Генкомандование опубликовало фото солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на границе двух стран. Как отметил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, на границе с Белоруссией якобы «по-прежнему опасно», а на местные патрули, по его словам, нападают «агрессивные иностранцы».

По словам политолога Светова, Варшаве в некоторой степени выгодно гиперболизировать вражеский образ Минска. Светов напомнил, что осенью 2023 года в Польше должны состояться парламентские выборы, а потому премьер-министру республики Матеушу Моравецкому с его командой необходимы полезные общественные действия для удержания власти.

«Опросы-то показывают снижение поддержки. Вот он и разыгрывает карту — Отчество в опасности, сейчас они (белорусы — прим. ред.) нападут и все разрушат. И он (Матеуш Моравецкий — прим. ред.) спаситель страны, который принимает все меры для безопасности нации. Но это форма политического сумасшествия со стороны польских властей», — рассказал Светов.

Также политолог отметил, что появление ЧВК «Вагнер» в Белоруссии поляки также расценили как подготовку к некоему нападению на республику, и всерьёз обеспокоились усилением безопасности границ. Кроме того, Светов поделился общим мнением многих аналитиков и экспертов о решении Варшавы отправить часть польских войск на Украину.

«Польша проговаривает эту возможность с американцами. Готовясь к этому, поляки думают, что если бросят свои войска на Украину, то со стороны Белоруссии им будет нанесён удар. Польские власти сейчас находятся в обстановке истерии», — пояснил Светов.

Другой собеседник ИА Регнум — политолог и публицист Семён Уралов счёл, что такими действиями польское минобороны успокаивает своих сограждан, что всё под контролем.

«Тут идёт еще и информационное противоборство. История о снайперах для того, чтобы успокоить польское общество на сообщения о том, что бойцы «Вагнер» переброшены к сувалкскому коридору и у них там проявляется активность. Противоборство между Минском и Варшавой многоуровневое и многолетнее. Но сейчас он локален и связан с переехавшими Вагнерами», — рассказал Уралов.

29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши. По его словам, они якобы передислоцировались в сторону сувалкского коридора. Он усмотрел в этом опасность для Польши и якобы возможность для нападения на страну.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля на границу с Белоруссией Польша отправила 500 полицейских, объяснив это напряжённой ситуацией.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что планы Польши нарастить военное присутствие на границе с Белоруссией и построить там оборонительные сооружения невозможно классифицировать иначе как подготовку к более масштабным агрессивным действиям.