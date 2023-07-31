Москва, 31 июля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Певица Натали (Наталья Рудина) намерена продолжить выступления после смерти супруга, музыкального продюсера Александра Рудина. Такова была его воля, сообщила певица на своей странице в одной из соцсетей.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Обращаясь к своим поклонникам, Натали отметила, что вся её жизнь была связана с мужем, «это песня для него и про него». Вместе супруги прожили почти 33 года, у них трое сыновей.

«Он подарил мне мою профессию. Он подарил мне вас, а вам — меня», — написала Натали.

Исполнительница добавила, что ей придётся учиться жить без Александра, но прекращать выступления и концерты она не будет.

«Такова была воля мужа. Это дело всей его жизни даже больше, чем для меня. Буду петь. Думаю, смогу», — поделилась певица.

Она добавила, что муж будто бы предвидел свой уход из жизни. Он похоронен в городе Дзержинске Нижегородской области, где они оба родились.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля тело 53-летнего Александра Рудина нашли на козырьке подъезда в доме на Беломорской улице в Москве. Продюсер страдал из-за последствий перенесённой несколько лет назад коронавирусной инфекции, ему было 53 года.