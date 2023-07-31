Москва, 31 июля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии — это сдерживающий фактор для США и НАТО, которые максимально накаляют ситуацию, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее глава 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук рассказал РИА Новости, что гипотетически Россия могла бы вывести ТЯО из Белоруссии при условии, что США и НАТО откажутся от деструктивного курса и удалят американское ядерное оружие из Европы.

По словам Белика, деструктивный курс — это маниакальное стремление, не учитывающее риски. А США и НАТО слишком рьяно следуют этому курсу, который может привести к прямому столкновению ядерных держав.

«В настоящее время наличие российского ТЯО в Белоруссии — это сдерживающий фактор, что доказывает высказанное возмущение Штатов по этому поводу, — сказал Белик. — Вашингтон выступил с критикой решения нашей страны разместить ТЯО на территории Белоруссии, при этом своё ядерное оружие США уже давно расположили в целом ряде стран».

Как подчеркнул парламентарий, США и их союзники по НАТО максимально накаляют ситуацию, но размещение ТЯО в Белоруссии и призвано охладить их пыл и дестабилизирующие действия.

«Вероятность того, что условия, о которых говорит российский дипломат, будут выполнены США и НАТО, мала, а потому российское ТЯО в Белоруссии пробудет долго. Вполне возможно, что его арсенал будет расширяться», — подытожил Белик.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, Полищук напомнил, что Россия разместила ТЯО на территории Белоруссии в качестве ответной меры на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Белого дома.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя эти рассуждения дипломата, заявил, что США не выполнят условия Москвы, так как это означало бы поражение Вашингтона в развязанной им русофобской войне.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие может быть применено исключительно в случае прямой агрессии по отношению к стране. Однако контроль за этим остаётся у передавшей вооружение России. Кроме того, он призвал не забывать, что атака на Белоруссию фактически будет означать атаку в отношении всего Союзного государства.