Москва, 31 июля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении наказания за незаконный переход государственной границы в составе группы лиц либо по предварительном сговору. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Максимальное наказание за указанное преступление, совершённое по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или угрозой его применения снижено с шести до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 31 июля был также опубликован подписанный президентом закон о введении единой ставки НДФЛ в 13-15% для сотрудников, которые удалённо работают на российские организации внутри страны и за её пределами.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон, определяющий новые ставки акцизов на 2024–2026 годы. В 2024 году акцизы на большинство подакцизных товаров будут проиндексированы на 5% вместо запланированных 4%, в 2025 и 2026 годах их планируется повышать на 4%.