Москва, 31 июля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. В Дагестане спасли козла, который зацепился рогами за электрические провода во время перевозки на грузовом автомобиле. Об этом сообщило РИА Новости.

Кадр из видео

По информации журналистов, инцидент произошёл в селе Кутих из-за того, что трёхъярусный грузовик оказался слишком высоким, при этом электрический кабель в селе расположен низко.

«Люди, которые проживают на территории нашего района, знают, что с такими машинами не стоит там ехать. Это из Левашинского района приехали к нам покупать коз, овец», — приводит агентство слова представителя администрации Чародинского района.

Отмечается, что козёл выжил, его спустили на землю, в настоящее время на месте происшествия работает ремонтная бригада, которая поднимает кабель.

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Как передавало ИА Регнум, в Екатеринбурге в зоопарке погибла самка павлина Монетка. По информации пресс-службы зоопарка, птица умерла из-за необдуманных действий посетителей. Уточняется, что в желудке птицы обнаружили монеты, крышки от банок, проволоку и прочий мусор. Павлину сделали операцию, но это не помогло. Сейчас в зоопарке в тяжёлом состоянии после хирургического вмешательства находится ещё одна самка павлина с такими же повреждениями.

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По данным вскрытия выяснилось, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. В остальном, как отметили эксперты, медведица была полностью здорова.