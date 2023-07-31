Москва, 31 июля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Необходимо использовать опыт Крыма и Севастополя при интеграции новых субъектов в состав России, заявил 31 июля президент страны Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас есть опыт, действительно, Севастополя и Крыма, поэтому есть наработки, эти наработки, конечно, нужно использовать. Хотя есть специфика, и она очень существенная», — сказал глава государства на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В ходе беседы российский лидер отметил напряженную совместную работу, в которой участвует Госдума, по поддержке военнослужащих ВС России, а также по интеграции новых территорий в состав России.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам референдумов в сентябре 2022 года бывшие украинские территории — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав России. В ДНР за вхождение проголосовали 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Запад легитимность референдумов не признал, но Москва неоднократно указывала на их полное соответствие международным юридическим нормам.

В декабре 2022 года президент Путин поручил подготовить специальную программу социально-экономического развития для новых субъектов. Глава государства подчеркнул, что в горизонте 2030 года эти регионы должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры и социальных услуг, а также по другим параметрам качества жизни.