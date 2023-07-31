Красноярск, 31 июля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Экс-председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин обвиняется в превышении должностных полномочий по делу о проектировании метро в Красноярске, дело направлено в суд, сообщили в региональной прокуратуре 31 июля.

Владимир Гердо/ТАСС Экс-председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин

Еще одним фигурантом дела того же дела является бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.

В надзорном ведомстве сообщили, что управление, которое возглавлял Мандров и курировал Лапшин, заключило контракт на корректировку проектно-сметной документации строительства метрополитена на сумму 954 млн рублей. В предоставленных документах о выполнении работ были существенные недостатки, но работы были приняты, отметили в прокуратуре.

«О наличии недостатков было достоверно известно руководителю КГКУ «Краевое транспортное управление», который докладывал об этом региональному министру транспорта, а тот, в свою очередь, информировал председателя правительства края. Несмотря на это, 20 декабря 2019 г. председатель правительства края, заинтересованный в освоении бюджетных средств, дал незаконное указание министру транспорта края обеспечить подписание руководителем подведомственного учреждения акта приёмки-передачи выполненных АО «КрасноярскТИСИЗ» работ на сумму более 742 млн рублей», — сообщили в официальном Telegram-канале красноярской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, директор управления получил от субподрядчика взятку в размере 5 млн рублей.

Лапшин, в свою очередь, также обвиняется в воспрепятствовании предпринимательской деятельности, отметили в прокуратуре. Он должен был направить в Минпромторг заявку одной из местных компаний на строительство лесоперерабатывающего производства, но этого сделано не было, напротив, местные власти одобрили аналогичную заявку другой компании, поданную позднее.

Как сообщало ИА Регнум ранее, прокуратура в рамках того же уголовного дела в июне 2023 года утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего министра транспорта региона Константина Димитрова. Он также обвиняется в превышении должностных полномочий. Димитров заключил досудебное соглашение, рассказал об обстоятельствах преступления и указал причастных к нему.

Работы по возведению метро в Красноярске стартовали ещё в 1995 году и неоднократно приостанавливались. В 2013 году строительство законсервировали, но в 2019 году подготовительные работы возобновились.