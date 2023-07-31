Москва, 31 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. За два дня, 26 и 27 июля, в районе населённого пункта Работино российские военнослужащие уничтожили более 400 военных ВСУ и 30 танков, сообщил 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Только за два дня — 26 и 27 июля — в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.

По его словам, за два дня было уничтожено три немецких танка Leopard, два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности было уничтожено 63 единицы бронетехники, заключил министр.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу заявил, что Вооружённые силы России продолжают активные действия на всех направлениях, благодаря профессиональным действиям российских военнослужащих продвижения ВСУ не допущено.

Командование украинской армии отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций, отметил министр обороны.