Москва, 31 июля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил спикера Госдумы Вячеслав Володина и всех депутатов Госдумы за поддержку в ключевых вопросах внешней политики и развития страны.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Со своей стороны хочу поблагодарить вас, руководство Государственной думы и всех депутатов парламента за совместную работу в ходе этой сессии. Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны и прежде всего, конечно, внешней политики», — заявил российский лидер на встрече с Володиным.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля Госдума проголосовала за увеличение на три года верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет. При этом нижняя граница осталась прежней — 18 лет.

Депутаты проголосовали за поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Теперь с 1 января 2024 года призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

На этом же заседании депутаты отклонили поправку о поэтапном увеличении нижней границы призывного возраста до 21 года и верхней — до 30 лет, которое предлагали ввести с 2024 года. Предлагалось в 2024 году установить призывной возраст от 19 до 28 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Государственная дума приняла закон, разрешающий гражданам онлайн-переводы без комиссий между своими счетами в пределах 30 млн рублей в месяц. В рамках этой суммы банкам будет запрещено ограничивать сумму и количество переводов.

Госдума запретила госорганам с 2026 года использовать зарубежные геоинформсистемы. Согласно закону, в случае закупки организациями геодезических и картографических работ они должны передавать полученные данные и материалы в федеральный фонд пространственных данных.