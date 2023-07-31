Москва, 31 июля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Почти 750 участников собрали вебинары Московской технической школы (МТШ) в первом полугодии 2023 года. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, МТШ предоставляет сотрудникам производственных предприятий современную образовательную инфраструктуру для повышения профессиональных компетенций и освоения новых технологий.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В семи вебинарах в январе–июне текущего года, которые разработала МТШ вместе с Московским техническим университетом связи и информатики, академией аддитивных технологий «Цифра цифра», компанией KUKA Robotics и проектом Top 3D Academy, приняли участие сотрудники столичных предприятий. Темами онлайн-курсов стали посвящены технологии 3D-печати, искусственный интеллект и автоматизация промышленных площадок. «Помимо традиционных очных лекций и практических занятий, реализуются онлайн-мероприятия», — отметил Ефимов. Среди тематик вебинаров — «Аддитивные технологии — инструмент для импортозамещения», «Генеративный дизайн — новая технология проектирования», «Применение аддитивных технологий в медицине, технологии FFF и фотополимерной 3D-печати» и другие.

«Мы находимся в постоянном диалоге с учениками Московской технической школы, собираем обратную связь и учитываем все пожелания для организации эффективного учебного процесса», — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он отметил, что формат онлайн-курсов актуален для работающих сотрудников — они могут принимать в них участие в удобном для них месте и в подходящее время.

Московская техническая школа — проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель — повышение квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. На сегодняшний день в рамках МТШ подготовлено более 1,2 тысячи инженеров по редким специальностям. Город предоставляет компаниям субсидии на оплату обучения сотрудников.