Самара, 31 июля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Самарской области после того, как 12-летняя девочка попала под катер на реке Сок в Красноярском районе. Ребёнок госпитализирован с травмами, водителя катера ищут, сообщила 31 июля пресс-служба СКР.

Владимир Смирнов/ТАСС

Вечером 30 июля в селе Малая Царёвщина винт катера, проплывавшего мимо, травмировал находившуюся в воде девочку. Уголовное дело возбуждено по части 1.1 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности при движении на маломерном судне, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В рамках дела проводится допрос свидетелей, назначены судебные экспертизы, принимаются меры к установлению лица, управлявшего судном.

Девочку с травмами ног привезли в больницу на скорой, она находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Врачи спасли ей ноги, но пока не прогнозируют, сможет ли девочка ходить. Кроме того, она потеряла много крови, сообщили в больнице областному порталу «63.ru».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Чувашии высокой волной опрокинуло моторную лодку, переполненную пассажирами. В судне, рассчитанном на пять человека, находились шестеро детей и четверо взрослых. Погибшим найден шестимесячный ребёнок, продолжаются поиски 34-летнего мужчины и восьмилетнего мальчика.