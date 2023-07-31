Москва, 31 июля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В состав Военно-морского флота (ВМФ) России в 2023 году планируется принять три корабля проекта 22 800 «Каракурт», которые способны наносить высокоточные ракетные удары, заявил 31 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

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Комментируя вопрос повестки, который касается строительства малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт», Шойгу отметил, что эти корабли способны, действуя в ближней морской зоне, наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и кораблям противника в море.

Глава Минобороны России напомнил, что в июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта «Циклон». «Три корабля планируется принять в состав Военно-морского флота до конца текущего года. Ещё два — ввести в эксплуатацию в 2024-м», — уточнил он.

Участники совещания также рассмотрели вопрос строительства морских тральщиков проекта 12 700 «Александрит». Шойгу пояснил, что эти новые корабли решают задачи противоминной обороны ближней морской зоны. Они оснащены новейшими средствами поиска и уничтожения мин, гидроакустическими станциями, противоминным контуром, робототехническими комплексами.

Также министр военного ведомства сообщил, что Минобороны России на форуме «Армия-2023» планирует заключить контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. На форуме будут представлены разработки, прошедшие испытания в реальной боевой обстановке, а к участию в мероприятии приглашены главы оборонных ведомств 108 стран мира, рассказал министр.

Кроме того, Шойгу в ходе селекторного совещания также прокомментировал ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. В частности, он сообщил, что масштабная попытка прорыва ВСУ на ореховском направлении была сорвана благодаря действиям ВС России.

Также министр рассказал об увеличении «в разы» интенсивности ударов по украинским военным объектам, в том числе тем, которые связаны с организацией и проведением Киевом терактов на территории России. Сейчас киевский режим на фоне своего провального «контрнаступления» сосредоточился именно на терактах в отношении объектов гражданской инфраструктуры, подчеркнул Шойгу.