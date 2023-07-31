Москва, 31 июля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ставки акцизов на 2024–2026 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Антон Вергун/ТАСС

Таким образом, в 2024 году акцизы на большинство подакцизных товаров будут проиндексированы на 5% вместо запланированных 4%.

В 2025 году акцизы будут проиндексированы на 4%, и на 4% — в 2026 году.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов ранее пояснял, что ставки предполагается проиндексировать на прогнозируемый уровень инфляции.

В части алкоголя ставки устанавливаются на продукцию с долей этилового спирта до 9%, за исключением пива, вин, сидра, российского шампанского и ряда других напитков.

В части табачной продукции предполагается рост величины акцизов в том числе для табака, потребляемого путём нагревания, и жидкостей для электронных систем.