Москва, 31 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Закон о введении единой ставки НДФЛ в 13-15% для сотрудников, которые удалённо работают на российские организации внутри страны и за её пределами, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Закон определяет порядок обложения налогами доходов сотрудников, которые работают дистанционно по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера на российские организации. Для них вне зависимости от статуса налогового резидентства устанавливается ставка НДФЛ в размере 13%. Для доходов свыше 5 млн рублей в год ставка составит 15%.

Утверждённые нормы начнут действовать с 2024 года в отношении доходов штатных сотрудников, с 2025 года — в отношении доходов фрилансеров.

Также законом вводится налог на добавленную стоимость (НДС) в отношении услуг застройщиков по договорам долевого строительства. От уплаты НДС освобождаются услуги, связанные с передачей нежилых помещений в многоквартирном доме по соглашению того же типа.

Туроператоры освобождаются от НДС при продаже путёвок по России в период с 1 июля 2023 года по 1 июля 2027 года.

Освобождаются от НДС операции про продаже токенов (цифровых финансовых активов) на драгоценные металлы.

Законом предусмотрены правила налогообложения личных фондов граждан. Для них устанавливается ставка налога на прибыль в размере 15%. Передача имущества налогом не облагается.

Новый закон предусматривает предоставление стандартного налогового вычета по НДФЛ родителям, чьи дети или подопечные признаны недееспособными, упрощает порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Он содержит и другие нормы. Положения вступают в силу со дня официального опубликования за исключением тех, для которых установлены иные сроки.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович отметил в беседе с ИА Регнум, что идея снижения налоговой ставки для граждан, покинувших страну, верная. Это станет сигналом о готовности страны принять уехавших обратно, а если такого сигнала не будет, то отток умов из России может вырасти, считает он.