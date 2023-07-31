Киев, 31 июля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием герба Украины в виде трезубца, который намерены установить на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо советского, предложил сохранить герб Советского Союза и поместить в зал под статую.

Zuma/TASS Монумент «Родина-мать» в Киеве

«Я настаиваю на том, чтобы советский герб сохранили. Я посоветовал бы его разрезать по швам, потом снова сварить и разместить в тёмном помещении под «Родиной-Матерью», там есть большой тёмный зал», — заявил он в интервью агентству Укринформ.

Скульптор предложил положить герб СССР там в перевернутом виде и подсветить красными лампами.

Он уточнил, что вес нового герба составляет порядка 400 кг, что не превышает веса советского, демонтаж герба СССР начнётся на текущей неделе.

«Это высотная работа, которая начинается уже на этой неделе», — отметил он, добавив, что герб будут срезать сварщики.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве приступили к демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать». По информации издания, демонтаж приурочен к празднованию Дня независимости Украины 24 августа. При этом взамен советского герба на скульптуре появится украинский трезубец. Власти города намерены также переименовать «Родину-мать» в «Украину-мать».

Монумент «Родина-мать» в составе музейного комплекса открыли в Киеве в 1981 году. Он является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Его высота составляет 62 метра, а общая высота с постаментом — 102 метра.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинские власти решили переименовать монумент, поскольку не могут его снести.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации. В марте 2023 года во Львовской области снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне.