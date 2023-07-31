Донецк, 31 июля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Министерство угля и энергетики ДНР намерено установить прямой контакт со странами Африки и наладить экспорт донецкого угля. Об этом сообщил по итогам саммита «Россия — Африка», который прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге, и. о. главы ведомства Виталий Власов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Приятно осознавать, что даже с учетом ведущихся на территории республики боевых действий у африканских стран есть большой интерес к нашим недрам, в особенности к углю. Причём их привлекает не только сырьё. Многие представители государств, присутствующие на саммите, интересовались нашими технологиями добычи, производящимся у нас горно-шахтным оборудованием, разработками наших ученых. Будем и дальше налаживать контакты, надеюсь, в ближайшее время вместе с «Корпорацией развития Донбасса» выйдем на прямое общение со странами Африки. Экспорт нашего угля на Африканский континент нужен обеим сторонам», — цитирует руководителя ведомства официальный сайт минугля.

Как сообщало ранее ИА Регнум, в августе текущего года в ДНР запланирована передача республиканских государственных шахт в руки частных инвесторов. Как предполагается, это может обеспечить рост добычи минимум на 30–40% за три года. Всего, как предполагается, объём угледобычи на государственных и частных шахтах Донецкой Народной Республики в 2023 году может достичь 7 млн тонн.