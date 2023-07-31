* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Воронеж, 31 июля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Центральный районный суд Воронежа заключил под стражу трёх жителей региона, которые подозреваются в государственной измене, сообщил 31 июля представитель суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 сентября», — сообщили РИА Новости в суде.

По его словам, заседание суда прошло 10 июля.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ задержала трёх жителей Воронежской области, которых заподозрили в госизмене. По данным ФСБ, задержанные фигуранты передавали «Правому сектору» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Возбуждено уголовное дело.