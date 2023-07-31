Вашингтон, 31 июля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В ходе контрнаступления ВСУ столкнулись с самыми опасными и смертоносными линиями обороны ВС России. Об этом написал журнал The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы статьи, ссылаясь на отставного генерала австралийской армии Мика Райана, написали, что ни одна армия за долгое время не сталкивалась с более сложной системой укреплений, чем та, которую пытается пробить украинская армия.

В материале отмечается, что плотная сеть обороны ВС России является «смертельной комбинацией», поскольку ВСУ нужно проходить через множество мин, по украинской армии наносятся удары «Ланцетами», боевыми вертолётами и дальнобойными ракетами.

По словам журналистов, беспилотники ВСУ глушатся и выводятся из строя, при этом если украинцам удаётся нейтрализовать минные поля, то ВС России их быстро восстанавливает при помощи авиации и артиллерии, которые выпускают специальные боеприпасы.

Обозреватели сделали вывод, что даже самым подготовленным армиям НАТО будет непросто преодолеть подобные препятствия.

Как передавало ИА Регнум, отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что российские военные эффективно используют против украинских войск модифицированную версию боевого вертолёта Ка-52 «Аллигатор». Он отметил, что российские войска ожесточённо и умело сопротивляются украинскому контрнаступлению на земле, а также применяют авиацию, чтобы наносить удары по подразделениям ВСУ.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооружённые силы Украины в рамках своего контрнаступления теряют своих военных в «промышленных масштабах». Он отметил, что Киев не заботится об этой проблеме, надеясь заручиться политической поддержкой Запада. Макгрегор полагает, что Украине не стоит ждать какой-либо новой помощи со стороны западных стран.