Москва, 31 июля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Москва не видит изменения погоды в отношении Вашингтона и Лондона к России, заявил 31 июля на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, означает ли последние высказывания американского режиссёра Оливера Стоуна про Владимира Путина, что погода в Лондоне и Нью-Йорке меняется к лучшему.

«Нет, это вам показалось, никакая погода не меняется», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Стоун хорошо знает Путина и имел возможность провести с ним очень много часов в ходе работы над известным фильмом. С его точки зрения всё, что делает президент России, — делается верно.

Как передавало ИА Регнум, американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун на подкасте Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда заявил, что образ президента России Владимира Путина сильно искажён и демонизирован американской пропагандой.

Режиссёр напомнил, что российский лидер всегда был настроен вести конструктивный диалог с США и выстраивать продуктивные взаимоотношения. Как отметил Стоун, американских политиков президент России называл «американскими партерами».

Ранее Стоун назвал Путина «великим лидером для своей страны», которого любит народ.