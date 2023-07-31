Песков: изменение уровня террористической угрозы в Москве не обсуждается
В Кремле заявили, что изменение уровня террористической угрозы в Москве не обсуждается
Москва, 31 июля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Меры безопасности в столице и регионах не будут усилены в связи с атакой беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити», повышение уровня террористической угрозы не обсуждается. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 31 июля журналистам.
«Очевидно, что меры безопасности и так усилены, и так предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам», — сказал Песков.
Это касается не только столицы, но и регионов. Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышать не будут, добавил представитель Кремля.
Конкретные вопросы по этой теме следует адресовать Министерству обороны, тем, кто профессионально этим занимается, добавил он. Песков отметил также, что вопрос о том, какие именно беспилотники использовались при атаке, относится к компетенции спецслужб и противовоздушной обороны.
«Ответить не могу», — сказал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что с помощью БПЛА киевский режим пытается наносить террористические удары, чем подтверждает свою сущность. Российская сторона делает всё возможное, чтобы минимизировать риск.
Безопасность граждан и государственных структур — понятия в одной плоскости, сказал Песков, отвечая на вопрос об отдельных усилениях мер безопасности.
Как сообщало ИА Регнум, 30 июля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити», в результате были незначительно повреждены фасады двух высотных офисных зданий. Люди не пострадали. Момент столкновения БПЛА с одним из зданий попал на видео. В Московской воздушной зоне на время вводили ограничения на полёты любых воздушных судов. Движение по Тестовской улице у комплекса зданий было временно перекрыто.