Москва, 31 июля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Меры безопасности в столице и регионах не будут усилены в связи с атакой беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити», повышение уровня террористической угрозы не обсуждается. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 31 июля журналистам.

Denis Bocharov/Global Look Press Оцепление в «Москва-Сити» после атаки беспилотников

«Очевидно, что меры безопасности и так усилены, и так предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам», — сказал Песков.

Это касается не только столицы, но и регионов. Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышать не будут, добавил представитель Кремля.

Конкретные вопросы по этой теме следует адресовать Министерству обороны, тем, кто профессионально этим занимается, добавил он. Песков отметил также, что вопрос о том, какие именно беспилотники использовались при атаке, относится к компетенции спецслужб и противовоздушной обороны.

«Ответить не могу», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что с помощью БПЛА киевский режим пытается наносить террористические удары, чем подтверждает свою сущность. Российская сторона делает всё возможное, чтобы минимизировать риск.

Безопасность граждан и государственных структур — понятия в одной плоскости, сказал Песков, отвечая на вопрос об отдельных усилениях мер безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити», в результате были незначительно повреждены фасады двух высотных офисных зданий. Люди не пострадали. Момент столкновения БПЛА с одним из зданий попал на видео. В Московской воздушной зоне на время вводили ограничения на полёты любых воздушных судов. Движение по Тестовской улице у комплекса зданий было временно перекрыто.