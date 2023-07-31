Батуми, Грузия, 31 июля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Грузинский город Батуми пропал из списка остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Официально эту информацию пока не подтверждали. Как передают грузинские телекомпании, остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели.

Как передавало ИА Регнум, утром 27 июля в Батуми прибыл лайнер Astoria Grande с 850 туристами из России и Турции. Лайнер вышел из Сочи и направлялся в порты Турции. Перед прибытием лайнера грузинская оппозиция устроила протестную акцию.

Грузинская оппозиция обвинила российских туристов в нарушении грузинского закона «Об оккупации», принятого Тбилиси после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Уточняется, что полицией были задержаны несколько протестующих, пытавшихся прорвать оцепление и пробраться через установленные у порта полицейские баррикады. Точное количество задержанных неизвестно.

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В Агентстве морского транспорта Грузии в связи с акцией сообщили, что судном владеет турецкая компания, оно ходит под флагом Палау и не находится под санкциями. Вечером 27 июля лайнер покинул порт Батуми, пассажиры Astoria Grande в ответ на акции протеста, устроенные грузинской оппозицией, коллективно спели песню «Катюша».