Белгород, 31 июля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Военные ВСУ за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 100 боеприпасов, сообщил 31 июля глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, по селу Щетиновка ВСУ выпустили 12 артиллерийских снарядов, в селе Журавлевка с беспилотников сброшено девять гранат. Под минометный обстрел ВСУ попали окраины сёл Богун-Городок и Лозовая Рудка, там было зафиксировано девять и семь прилётов соответственно.

По окраине хутора Старый выпущено семь миномётных снарядов. По окраине села Дроновка зафиксировано восемь прилётов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. Также ВСУ обстреляли окраины сёл Вязовое, Теребрено, Прилесье, повреждена линия электропередачи, подача электроэнергии на данный момент восстановлена.

По селу Новая Таволжанка выпущено 18 минометных снарядов, по посёлку Красное — восемь артиллерийских снарядов, по посёлку Ленинский — восемь миномётных снарядов, по МАПП «Шебекино» — два минометных и три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, военные ВСУ 31 июля обстреляли Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка. В результате обстрела Ворошиловского района загорелись маршрутный автобус и две легковые машины, погибли два человека, ещё шесть пострадали.

Накануне, 30 июля, в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один человек, ещё двое пострадали — женщина 1988 года рождения и девочка-подросток 2006 года рождения.