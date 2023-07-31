Благовещенск, 31 июля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Осуждённый, совершивший побег из следственного изолятора в Амурской области через окно для передач, задержан полицейскими. Об этом сообщила 31 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она уточнила, что мужчину удалось задержать в кратчайшие сроки в результате межведомственных мероприятий МВД и ФСИН. Полицейские установили места его возможного появления и около полуночи задержали на тропинке возле реки Бурхановки.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 313 УК РФ о побеге из мест лишения свободы. Его передали сотрудникам регионального управления ФСИН, добавила Волк.

Как сообщало ИА Регнум, 22-летний мужчина, судимый за кражу, 30 июля сбежал из СИЗО №1 в Благовещенске через окно для приёма посылок. На свободу он должен был выйти в апреле 2025 года.