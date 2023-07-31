В Батуми на акции против прибытия лайнера с россиянами начались задержания
Батуми, Грузия, 31 июля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. В Батуми 31 июля вновь прибыл турецкий лайнер Astoria Grande с русскими туристами на боту. Как и 27 июля, толпа протестующих представителей оппозиционных партий Грузии собралась на акцию протеста. При попытке прорыва заграждений полиция начала задержания, сообщило местное информационное агентство «Батумелеби».
На этот раз оппозиция митинг провела не у здания парламента Грузии, а прямо в порту — он стартовал в полночь, за несколько часов до прибытия лайнера. По словам минирующих, на судне находятся люди, которые поддерживают спецоперацию на Украине, а также выступают за независимость Абхазии, поэтому лайнеру якобы не место в Грузии.
Несмотря на то, что сотрудники полиции заранее установили возле порта двойное заграждение, в какой-то момент митингующие попытались прорвать оцепление и пробраться через установленные у порта полицейские баррикады. Точное количество задержанных не сообщается.
Astoria Grande — первый круизный лайнер, который осуществляет выход из российского порта города Сочи. На Astoria Grande запланированы уникальные круизы по Чёрному и Средиземному морям. Оппозиция посчитала это нарушением международных санкций. Доводы Агентства морского транспорта Грузии, что судном владеет турецкая компания, оно ходит под флагом Палау и не находится под санкциями, грузинских политиков не убедили.
Инцидент в своём Telegram-канале прокомментировала главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова: «Мы же понимаем, что эта горстка грузинских отщепенцев, выпрыгивающих из себя, чтобы испортить отношения Грузии и России. Им за это платят из Америки. Отщепенцы потому, что гостеприимство — сильнейшая кавказская традиция, она в крови. Отказавшийся от нее — уже не совсем грузин».
Дикостью поведение оппозиции назвал лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе:
«То, что мы видели, — это просто дикость. Мы часто напоминаем, что правительство «Грузинской мечты» — единственное правительство, при котором в стране не было войны. Сегодня оппозиция пытается создать проблемы для Грузии. Конечно, мы этого не допустим: нам не нужна трусливая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны», — заявил он.
Как сообщало ИА Регнум, прозападные оппозиционные партии в Грузии регулярно обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» в пророссийской политике из-за того, что та отказывается вводить санкции против Москвы.
Один из российских туристов рассказал ранее, что в ответ на провокации пассажиры Astoria Grande ответили дружным исполнением песни «Катюша».