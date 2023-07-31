Батуми, Грузия, 31 июля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. В Батуми 31 июля вновь прибыл турецкий лайнер Astoria Grande с русскими туристами на боту. Как и 27 июля, толпа протестующих представителей оппозиционных партий Грузии собралась на акцию протеста. При попытке прорыва заграждений полиция начала задержания, сообщило местное информационное агентство «Батумелеби».

Кадр из видео

На этот раз оппозиция митинг провела не у здания парламента Грузии, а прямо в порту — он стартовал в полночь, за несколько часов до прибытия лайнера. По словам минирующих, на судне находятся люди, которые поддерживают спецоперацию на Украине, а также выступают за независимость Абхазии, поэтому лайнеру якобы не место в Грузии.

Несмотря на то, что сотрудники полиции заранее установили возле порта двойное заграждение, в какой-то момент митингующие попытались прорвать оцепление и пробраться через установленные у порта полицейские баррикады. Точное количество задержанных не сообщается.

Astoria Grande — первый круизный лайнер, который осуществляет выход из российского порта города Сочи. На Astoria Grande запланированы уникальные круизы по Чёрному и Средиземному морям. Оппозиция посчитала это нарушением международных санкций. Доводы Агентства морского транспорта Грузии, что судном владеет турецкая компания, оно ходит под флагом Палау и не находится под санкциями, грузинских политиков не убедили.

Инцидент в своём Telegram-канале прокомментировала главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова: «Мы же понимаем, что эта горстка грузинских отщепенцев, выпрыгивающих из себя, чтобы испортить отношения Грузии и России. Им за это платят из Америки. Отщепенцы потому, что гостеприимство — сильнейшая кавказская традиция, она в крови. Отказавшийся от нее — уже не совсем грузин».

Дикостью поведение оппозиции назвал лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе:

«То, что мы видели, — это просто дикость. Мы часто напоминаем, что правительство «Грузинской мечты» — единственное правительство, при котором в стране не было войны. Сегодня оппозиция пытается создать проблемы для Грузии. Конечно, мы этого не допустим: нам не нужна трусливая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, прозападные оппозиционные партии в Грузии регулярно обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» в пророссийской политике из-за того, что та отказывается вводить санкции против Москвы.

Один из российских туристов рассказал ранее, что в ответ на провокации пассажиры Astoria Grande ответили дружным исполнением песни «Катюша».