Абакан, 31 июля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Сокол пригласил председателя думского комитета по охране здоровья Бадму Башанкаева в Хакасию. Об этом он написал 31 июля в своём Telegram-канале.

Софья Сандурская/ТАСС Депутат Госдумы Сергей Сокол

«Бадма Николаевич, спасибо за поддержку! Буду рад видеть тебя на этой неделе в нашей Хакасии, как раз будем обсуждать с экспертами перспективы развития медицины и поддержки наших врачей», — написал он, добавив, что Башанкаев имеет огромный практический опыт работы хирургом, и его возможности как руководителя комитета Госдумы по охране здоровья нужны для решения проблем медицины Хакасии.

Ранее Башанкаев обратился к Сергею Соколу через свой Telegram-канал по результатам визита в Хакасию помощника президента Максима Орешкина, в ходе которого были затронуты вопросы развития медицины.

«Сергей Михайлович. Мы с тобой были солидарны во время служения в Каскад в Донбассе. Одно дело делали и делаем. И тут с тобой согласен. Врачей и медицину надо беречь. Как и всех остальных. Это наши люди. Мы для них работаем», — написал Башанкаев.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы Сергей Сокол призвал правительство Хакасии в срок до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации заявила, что Хакасия не смогла добиться снижения уровня бедности населения в 2022 году, тогда как 76 регионам страны это сделать удалось.

Депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол подал 16 июля документы в избирательную комиссию республики для регистрации кандидатом на должность главы Хакасии от партии «Единая Россия». Отвечая на вопросы журналистов о планах на кампанию, депутат сказал, что собирается работать. По его словам, проблем в регионе много, многие нужно решать незамедлительно.