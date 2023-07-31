Мелитополь, 31 июля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Интенсивность боёв в районе города Орехова Запорожской области снизилась из-за дождей, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«По ореховскому участку: сейчас дожди, интенсивность боевых действий снизилась», — сказал он ТАСС.

По его словам, вода играет свою роль, все «немного подувязли, и той активности, которая была последние несколько дней, не наблюдается».

Рогов добавил, что сейчас идут перегруппировка и артиллерийские дуэли, «никто снарядов не жалеет».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов заявил, что российская армия провела успешную контратаку и выбила украинские войска из села Старомайорское на Времевском выступе на запорожской линии фронта.

Попытка ВСУ провалилась, и украинские военные в данный момент пытаются спрятаться в посадках, по ним работает российская артиллерия, добавил он.