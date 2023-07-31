Воронеж, 31 июля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Трое жителей Воронежской области, которые ранее были задержаны по подозрению в государственной измене, признались, что были завербованы сторонниками украинской националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а их деятельность была направлена против безопасности России. Соответствующее видео предоставил Центр общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам одного из задержанных, в 2022 году он был завербован через интернет представителем националистической организации Украины, с начала спецоперации через интернет он отработал задания по вербовке граждан России в Воронежской области.

Отмечается, что подобные признания дали ещё двое фигурантов. Один из них отметил, что первое задание он получил в апреле 2023 года, ему нужно было установить местонахождения лётчика ВС России, который с 2022 года находился в плену ВСУ. А в мае завербованному дали задание поджечь релейные шкафы, а также подорвать и вывести из строя объекты промышленности в Воронежской области, добавил задержанный.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ задержала троих жителей Воронежской области, которых заподозрили в передаче данных о российских военных объектах украинской националистической организации. В материалах дела указано, что задержанные фигуранты передавали этой организации информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам госизмены. Расследование дела продолжается.

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