Москва, 31 июля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Московское предприятие «Светосервис ТелеМеханика» за первые шесть месяцев 2023 г. выпустило более 7,3 тысячи единиц оборудования для автоматизированных систем управления уличным освещением и архитектурной подсветкой. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Светосервис ТелеМеханика» разрабатывает и производит систему управления освещением

«Сегодня производственные возможности столичной промышленности позволяют удовлетворять потребности отечественного рынка во многих видах изделий. Предприятия Москвы изготавливают одежду и обувь, косметику, мебель, лекарства, станки, электрооборудование и другую сложную технику», — пояснил Овчинский. «При этом за 2022 год компания выпустила свыше 11,5 тысячи единиц оборудования», — добавил он.

Компания входит в состав светотехнической корпорации «БЛ ГРУПП». Предприятие разрабатывает и производит систему управления освещением — программно-аппаратный комплекс АСУ «БРИЗ», в которую входят все необходимые элементы для автоматизации управления наружным освещением, энергосбережения и учета электроэнергии. ПО этой системы включено в Реестр российского программного обеспечения по классу «Средства мониторинга и управления».

На сегодняшний день в Москве работает почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно в городе открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Размещение производства в Москве дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому количеству мер системной поддержки города. Так, предприятия легкой промышленности могут воспользоваться более чем 20 инструментами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, в российской столице действует ряд антикризисных мер поддержки.