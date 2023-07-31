Днепропетровск, Украина, 31 июля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом 31 июля сообщил в своём Telegram-канале мэр города Александр Вилкул.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кривой Рог. Взрывы», — написал он, попросив жителей ничего не снимать и не выкладывать в Сети.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах и пожаре в городе. Как уточнил Терехов, в городе прогремело два взрыва, которые вызвали пожары. По словам мэра Харькова, повреждения получили нежилые помещения. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Российские военные вечером 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.

Российские военные 25 июля нанесли удар по базе иностранных наёмников ВСУ в Черкасской области. В тот же день в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили возле населённого пункта Чуднов в Житомирской области склад боеприпасов, поставленных на Украину из стран Запада. Также 23 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным ракетным оружием по объектам в районе Одессы. Конашенков тогда отметил, что там готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров.