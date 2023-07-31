Донецк, 31 июля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ один человек погиб, ещё трое получили ранения. Об этом 31 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По предварительной информации, в результате обстрела Ворошиловского района — один погибший и трое раненых», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

В результате обстрела Ворошиловского района загорелись маршрутный автобус и две легковые машины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что житель Куйбышевского района Донецка погиб в результате обстрела со стороны украинских войск. Погибший мужчина 1992 года рождения попал под обстрел со стороны украинских войск на улице Переяславской.