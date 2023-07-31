Белгород, 31 июля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли село Новопетровка в Белгородской области. Об этом 31 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа, обошлось без пострадавших.

Гладков добавил, что один из снарядов попал в гараж, в результате чего строение загорелось. Кроме этого, осколки второго снаряда посекли фасад и выбили окна в частном жилом доме, отметил он.

Глава региона уточнил, что на месте работают сотрудники всех оперативных и аварийных служб, сведения о разрушениях уточняются.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным на 29 июля ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 42 боеприпаса. В Шебекинском городском округе ВСУ выпустили по 16 минометных снарядов по поселку Ленинский и международному автомобильному пункту пропуска «Шебекино».

ВСУ 27 июля обстреляли посёлок Красное в Шебекинском округе Белгородской области, пострадал мирный житель. У пострадавшего осколочное ранение голеностопа. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали помощь и отправили домой на амбулаторное лечение. Повреждения получил также комбайн, на место прибыли оперативные службы.