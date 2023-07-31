Луганск, 31 июля, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали глушить спутниковый интернет Starlink, сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

MOD Russia/Global Look Press

«Исходя из анализа переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения, у них возникли трудности с использованием сети Интернет через спутники Starlink», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что многие это связывают с тем, что российские средства РЭБ начали глушить связь, предоставляемую американской компанией SpaceX.

Как передавало ИА Регнум, офицер роты ударных беспилотников украинской армии с позывным Мадьяр ранее сообщил, что российская армия научилась эффективно глушить связь ВСУ через спутниковую систему Starlink.

В январе украинские власти заявили о формировании соединений ВСУ из ударных дронов, которые будут оснащены терминалами Starlink. В феврале американский предприниматель Илон Маск ограничил применение спутников его компании для управления беспилотниками ВСУ и заявил, что сеть Starlink необходима только для обеспечения связи на Украине.