Донецк, 31 июля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Российские военные вытеснили украинские подразделения из села Старомайорское в ДНР, в рядах ВСУ — большие потери. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 31 июля в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Противник понёс большие потери и в личном составе, и в технике», — сказал Пушилин.

Он отметил, что на угледарском направлении в последние дни идут самые ожесточённые бои. На краснолиманском направлении российские силы продвинулись вперёд и улучшили позиции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее у Старомайорского российские бойцы за один раз взяли в плен более 10 военнослужащих ВСУ. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 30 июля сообщил об отражении атаки двух штурмовых групп и одной группы пехоты ВСУ в направлении Старомайорского. Одного националиста захватили в плен. 31 июля Чехов сообщил, что российские бойцы продолжают срывать попытки противника закрепиться на севере села. Противник несёт потери, несколько боевиков взяты в плен, уточнил Чехов.