Луганск, 31 июля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Российские войска за минувшую неделю продвинулись примерно на 7 км в глубину обороны противника в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 31 июля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, ссылаясь на собственные источники, что на краснолиманском направлении в районе населённого пункта Сергеевка штурмовые отряды ВС РФ продвинулись примерно на 18 км по фронту и примерно на 7 км в глубину обороны противника с 23 июля.

За минувшую неделю в ЛНР освобождены три населённых пункта.

На купянском направлении у Новосёловского ВС РФ продвинулись на 500 м в глубину обороны противника. Войска успешно наступают в районе Куземовки и заняли там ряд более выгодных рубежей и позиций.

Таким образом, планомерное продвижение наблюдается на обоих направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 27 июля проинформировало о продвижении штурмовых отрядов группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении в районе Сергеевки. Продвижение составило до 12 км по фронту и 3 км в глубину украинской обороны. По данным на 28 июня успех был развит, войска продвинулись в глубину обороны противника ещё на 1,5 км.