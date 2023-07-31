Москва, 31 июля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Российские власти не станут отыгрываться на простых гражданах Украины за решение украинских властей ввести визовый режим с РФ, заявил директор второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук.

Антон Подгайко/РИА Новости

Киев с 1 июля 2022 года ввёл запрет для граждан РФ на безвизовый въезд на украинскую территорию.

«Россия, в отличие от режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов», — сказал представитель МИД, слова которого приводит РИА Новости.

Полищук подчеркнул, что, делая такой шаг, киевские власти стремились ударить по гуманитарным связям между гражданами обеих стран. Директор департамента напомнил, что у большинства жителей России есть родственники на Украине, а у украинского населения — в РФ.

Представитель ведомства отметил, что жителей обеих стран тесно связывает их общая история. Кроме того, они имеют общие духовные и культурные ценности. По словам Полищука, у «Киева и его западных покровителей» не получится разорвать эти отношения, как бы они ни стремились.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что с 1 июля 2022 года всего 12 жителей России оформляли визы для въезда на украинскую территорию.

17 июня 2023 года у граждан России появилась возможность подать заявление о выходе из украинского гражданства. Такое обращение следует отправлять в Министерство внутренних дел РФ. После подачи указанных документов заявитель должен перестать пользоваться правами гражданина Украины, а также прекратить исполнять соответствующие обязанности.