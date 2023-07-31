Москва, 31 июля, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Российские военные провели испытания нового комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сапфир» в зоне специальной военной операции, сообщил журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он отметил, что вооружение применяли для прикрытия от ударов беспилотников тех подразделений, которые занимаются строительством инженерных сооружений.

«Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — сказал он в беседе с ТАСС.

Комплекс «Сапфир» может отслеживать цели на расстоянии до 30 км и осуществлять противодействие за 5 км. Он способен автоматически определить тип беспилотника в зависимости от его опасности.

После идентификации цели он подает сигнал тревоги и поражает электронные системы дрона. Кроме того, «Сапфир» умеет подавлять наземные станции управления беспилотниками.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что украинский дрон «Стриж» (Ту-141) упал в городе Киреевске Тульской области после того, как его систему навигации повредил российский комплекс РЭБ «Поле-21».

В середине апреля появилась информация о том, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России разработали новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая может подавлять спутники на геостационарной орбите. Дальность её работы достигает 36 тысяч км.