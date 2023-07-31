Новый, 523-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что подразделения группировки «Восток» срывают попытки противника закрепиться на севере села Старомайорское в ДНР. О том, что противник несет потери, несколько боевиков взяты в плен, сообщил 31 июля начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Также на южнодонецком направлении ВС РФ пресекли две попытки противника провести разведку боем. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери и отступили в районах Приютного и Работино.

Российские войска во взаимодействии с речным резервом группировки войск «Днепр» успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста в Херсоне.

Тем временем полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что ВСУ в рамках своего контрнаступления теряют военных в «промышленных масштабах». По его словам, Киев не заботится об этой проблеме, надеясь заручиться политической поддержкой Запада.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.

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