Иркутск, 31 июля, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Сеть, специализирующуюся на сбыте контрафактного алкоголя и немаркированных сигарет, обнаружили в Иркутской области. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

Сотрудники полиции задержали семерых мужчин в возрасте от 32 до 67 лет, которые больше двух лет продавали предпринимателям региона нелегальные алкоголь и сигареты. Незаконный товар бизнесмены получали из разных уголков России.

Дома у подозреваемых провели обыск и изъяли восемь тысяч литров немаркированного алкоголя и около 40 тысяч пачек сигарет. По предварительным подсчётам, стоимость товара составляет почти 12 миллионов рублей. Кроме того, у подозреваемых изъяли грузовую технику, предназначенную для перевоза продукции по точкам сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье о закупке, хранении, перевозке и продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в особо крупном размере. Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Татарстане 62-летняя женщина и 45-летний мужчина длительное время, не имея соответствующих лицензий, торговали алкогольной и табачной продукцией.

Также сообщалось, что в России намерены скорректировать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях с целью предусмотреть уголовную ответственность за торговлю табачными изделиями без лицензии.