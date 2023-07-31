Москва, 31 июля, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Полного запрета вейпов и электронных сигарет следует добиваться как в России, так и во всех странах постсоветского пространства. Об этом 31 июля рассказал депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») в беседе с РИА Новости.

Vaping360 Девушка с вейпом

Хамзаев напомнил, что в Казахстане за введение запрета на продажу, производство, импорт и экспорт вейпов, электронных сигарет, жидкостей и расходников к ним проголосовали члены межведомственной комиссии. По мнению Хамзаева, о подобном запрете следует подумать всем странам постсоветского пространства, тем более что именно через эти братские страны вейпы завозят в Россию.

«Считаю, что в конечном итоге мы также поступательно придем к полному запрету вейпов в России. Буду добиваться этого и призывать своих коллег», — уточнил депутат.

Кроме того, Хамзаев указал, что ограничения в части реализации вейпов должны в обязательном порядке стоять на повестке дня экономических союзов, в которые входит Россия. По мнению депутата, этот вопрос важен, так как касается здоровья и безопасности людей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутат Султан Хамзаев предложил ввести полный запрет кальянов в общественных местах. По его словам, сосредоточить усилия вокруг здоровьесбережения нации — стратегическая задача.

Госдума 13 июля приняла в третьем чтении закон, регулирующий перемещение физическими лицами по территории России никотиносодержащей продукции. Закон приняли для противодействия нелегальному обороту сигарет и другой продукции по аналогии с ограничениями табачной продукции.