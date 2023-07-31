Вашингтон, 31 июля, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Фонд правовой защиты создаёт политическая команда экс-президента США Дональда Трампа, чтобы справиться с судебными издержками, связанными с защитой бывшего американского лидера и его сторонников. Об этом 30 июля сообщает издание New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как уточнили источники издания, команда Трампа создаёт фонд правовой защиты, чтобы справиться с большим количеством юридических счетов, возникших в связи с расследованиями и уголовными обвинениями в адрес экс-главы Белого дома, а также в адрес его сторонников и партнёров.

При этом подчёркивается, что фонд создаётся не с целью покрывать личные юридические счета Трампа. Но насколько широка будет группа, которую охватит работа фонда, ещё неизвестно. Предполагается, что главой фонда станет политический советник Трампа Майкл Гласснер, а сам фонд получит название Patriot Legal Defense Fund Inc.

Ранее ИА Регнум сообщало, что дополнительные обвинения в отношении экс-президента США Трампа выдвинул минюст по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами. В частности, обвинения связаны с якобы уничтожением записей с камеры видеонаблюдения в личном поместье политика во Флориде, а также «в незаконном хранении документов, связанных с национальной обороной США».

Всего на сегодняшний день Трампу предъявлено 40 пунктов обвинения в рамках уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных документов. Сам Трамп свою вину отрицает, уверяя, что лично снял гриф секретности с документов, ещё будучи главой США.