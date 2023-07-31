Вашингтон, 31 июля, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в рамках своего контрнаступления теряют своих военных в «промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

Он отметил, что Киев не заботится об этой проблеме, надеясь заручиться политической поддержкой Запада. Макгрегор полагает, что Украине не стоит ждать какой-либо новой помощи со стороны западных стран.

Полковник утверждает, что НАТО уже передало ВСУ «почти всё, что могло». Эксперт также предупредил, что на купянском направлении Киеву стоит опасаться дальнейшего наступления российских войск, которые добиваются успехов на этой линии фронта.

Макгрегор считает, что у украинской стороны осталась только одна надежда — возможная передача ВСУ истребителей F-16. Вместе с тем он подчеркнул, что остается неясным, когда Киев получит эти боевые машины и сможет ли их применение на что-либо повлиять.

Кроме того, экс-советник Пентогона напомнил, что Россия не бездействует, выпуская дополнительные объемы вооружений, в том числе ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы. Он добавил, что военные заводы в РФ работают ежедневно по 24 часа в сутки и пополняют оборонные запасы страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Вооружённые силы Украины стали разваливаться под натиском российских войск. 27 июля президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ в одной из недавних своей атаки в Запорожской области понесли большие потери.

30 июля газета The New York Times написала о том, что один из батальонов украинской армии столкнулся с такой потерей личного состава, что от подразделения за месяц осталось только 10 человек. Кроме того, издание распространило информацию об одном из боев, в ходе которого ВСУ потеряли 9 из 10 бронемашин MaxxPro.