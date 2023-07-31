Вашингтон, 31 июля, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Экс-посола США в России Майкла Макфола жёстко осадил американский активист Пол Суроуэлл за попытку оскорбить российских спортсменов. Диалог активиста и экс-посла состоялся 30 июля в Twitter.

U.S. Department of State Майкл Макфол

Комментируя инцидент с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан, публично отказавшейся пожимать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане, Макфол вопросил, по какой причине российским гражданам, не осудившим спецоперацию на Украине, разрешено участие в международных спортивных мероприятиях.

«По той же причине, по которой американцам, не осудившим вторжение США в Ирак, не запретили участвовать в международных спортивных мероприятиях», — написал в ответ Суроуэлл.

Макфол в ответном сообщении заявил, что «взял это на заметку».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане 27 июля. Схватка закончилась победой украинки, но она вместо рукопожатия направила саблю в сторону российской спортсменки. По правилам Международной федерации фехтования (FIE), после поединка спортсмены должны отсалютовать друг другу и пожать руку. В случае, если кто-то отказывается от рукопожатия, поединок считается незаконченным.

После этого Харлан получила чёрную карту, её дисквалифицировали на срок до двух месяцев. Но 28 июля спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан, так как, согласно правилам FIE, поединок считается незавершенным без рукопожатия. В пятницу украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

В свою очередь, FIE намерена изменить регламент проведения соревнований в части рукопожатий по окончании поединков после инцидента с украинской саблисткой Ольгой Харлан.