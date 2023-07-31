Вашингтон, 31 июля, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Образ президента России Владимира Путина сильно искажён и демонизирован американской пропагандой. Такое заявление сделал 28 июля американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун на подкасте Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда.

Постер фильма Оливера Стоуна «Путин» (фрагмент)

«Он совсем не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — указал Стоун.

Также режиссёр напомнил, что российский лидер всегда был настроен вести конструктивный диалог с США и выстраивать продуктивные взаимоотношения. Как отметил Стоун, американских политиков президент России называл «американскими партерами».

В 2017 году Стоун снимал четырёхсерийный документальный фильм о Владимире Путине. Режиссёр общался напрямую с российским лидером и, по словам Стоуна, старался понять, какую личность представляет собой первое лицо такого государства, как Россия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский кинорежиссер Оливер Стоун назвал президента России Путина «великим лидером для своей страны», которого любит народ.

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры России, КНДР и Китая являются одними из умнейших людей среди политиков. По словам Трампа, «эти люди — лучшие в своей игре». Что касается Путина, то он «очень умён», уточнил бывший американский президент.